НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Раскрыт секрет чувствительных к холоду зубов

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зубы с поврежденной эмалью реагируют на холод, но механизм этого реагирования долгое время оставался для ученых загадкой. Оказалось, что зубные клетки имеют собственный температурный рецептор.

Обычных терморецепторов на эмали и в дентине нет, но исследователи обнаружили ионный канал TRPC5, который оказался сверхчувствителен к холоду. Такие каналы представляют собой белок, который встроен в мембрану сенсорной клетки, пишет журнал Science Advances.

Когда становится холодно, белок-рецептор открывает поток ионов между наружной и внутренней стороной мембраны. Электрические параметры мембраны мгновенно меняются, возникает электрохимический импульс, который сообщает об изменении температуры.

Эксперименты показали, что отключение гена TRPC5 приводило к тому, что подопытные животные перестали ощущать зубами холод. Кстати, попутно ученые выяснили, что ионный канал временно блокирует гвоздичное масло — именно поэтому оно эффективно снимает зубную боль.

Еще по теме
Илон Маск показал играющую на компьютере обезьяну
Археологи нашли древний затерянный Золотой город
Найден виновник быстрого исчезновения волос
Ученые выяснят причины появления гигантских растений в лесах Сибири
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Агафья Лыкова подарила музею четки из рыбьих костей
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (0)
Картина дня
Крупное ДТП с российскими туристами произошло в Турции
Сбербанк оценил кражу денег с помощью записи голоса граждан
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

В РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!

CaRdan

Очередной эффективный менеджер дурачек

Иркут 69

Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...

Pavel L.

45 за киловатт!!!!??? Это же какую траву курить нужно? За такое только расстрел публичный!
Sibnet.Ru