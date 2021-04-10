Раскрыт секрет чувствительных к холоду зубов

Зубы с поврежденной эмалью реагируют на холод, но механизм этого реагирования долгое время оставался для ученых загадкой. Оказалось, что зубные клетки имеют собственный температурный рецептор.
Обычных терморецепторов на эмали и в дентине нет, но исследователи обнаружили ионный канал TRPC5, который оказался сверхчувствителен к холоду. Такие каналы представляют собой белок, который встроен в мембрану сенсорной клетки, пишет журнал Science Advances.
Когда становится холодно, белок-рецептор открывает поток ионов между наружной и внутренней стороной мембраны. Электрические параметры мембраны мгновенно меняются, возникает электрохимический импульс, который сообщает об изменении температуры.
Эксперименты показали, что отключение гена TRPC5 приводило к тому, что подопытные животные перестали ощущать зубами холод. Кстати, попутно ученые выяснили, что ионный канал временно блокирует гвоздичное масло — именно поэтому оно эффективно снимает зубную боль.
UynachalnicaВ РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!
CaRdanОчередной эффективный менеджер дурачек
Иркут 69Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...
Pavel L.45 за киловатт!!!!??? Это же какую траву курить нужно? За такое только расстрел публичный!