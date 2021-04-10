Раскрыт секрет чувствительных к холоду зубов

Зубы с поврежденной эмалью реагируют на холод, но механизм этого реагирования долгое время оставался для ученых загадкой. Оказалось, что зубные клетки имеют собственный температурный рецептор.

Обычных терморецепторов на эмали и в дентине нет, но исследователи обнаружили ионный канал TRPC5, который оказался сверхчувствителен к холоду. Такие каналы представляют собой белок, который встроен в мембрану сенсорной клетки, пишет журнал Science Advances.

Когда становится холодно, белок-рецептор открывает поток ионов между наружной и внутренней стороной мембраны. Электрические параметры мембраны мгновенно меняются, возникает электрохимический импульс, который сообщает об изменении температуры.

Эксперименты показали, что отключение гена TRPC5 приводило к тому, что подопытные животные перестали ощущать зубами холод. Кстати, попутно ученые выяснили, что ионный канал временно блокирует гвоздичное масло — именно поэтому оно эффективно снимает зубную боль.