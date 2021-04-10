Сбербанк оценил кражу денег с помощью записи голоса граждан

Сбербанк посчитал невозможным технологию использования мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя.

«Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие банкам», — сообщила пресс-служба кредитной организации, комментируя информацию полиции Москвы о таких случаях.

Ранее пресс-служба МВД распространила сообщение, что мошенники в Москве стали звонить клиентам банков, записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов и списания денег с банковских счетов.

Отмечалось, что банки для установления или проверки личности своих клиентов начали собирать биометрические данные, в том числе запись голоса. При этом сдача биометрии для клиентов является добровольной.