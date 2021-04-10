Боевые роботы усилят российскую армию

Новое подразделение войдет в российскую армию, оно будет состоять из ударных роботов, сообщает пресс-служба Минобороны. В него войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» и 20 боевых машин.

Созданный российскими специалистами «Уран-9» оснащен 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнеметом «Шмель», это полностью автономный комплекс.

«Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение»,— подчеркивается в сообщении.

На базе нового центра будут готовить личный состав, который станет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы. При этом в перспективе линейку боевых роботов расширят, так как армейское начальство уже проявило к ним интерес.

В частности, на вооружение планируется принять тяжелые роботы разминирования, роботы-разведчики, роботы радиационной и химической разведки, а также автономные подводные и надводные комплексы.