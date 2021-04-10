НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боевые роботы усилят российскую армию

Источник:
Sibnet.ru
189 3
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новое подразделение войдет в российскую армию, оно будет состоять из ударных роботов, сообщает пресс-служба Минобороны. В него войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» и 20 боевых машин.

Созданный российскими специалистами «Уран-9» оснащен 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнеметом «Шмель», это полностью автономный комплекс.

«Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение»,— подчеркивается в сообщении.

На базе нового центра будут готовить личный состав, который станет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы. При этом в перспективе линейку боевых роботов расширят, так как армейское начальство уже проявило к ним интерес.

В частности, на вооружение планируется принять тяжелые роботы разминирования, роботы-разведчики, роботы радиационной и химической разведки, а также автономные подводные и надводные комплексы.

Еще по теме
Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-шпион США
Американский флот зайдет в Черное море
США заявили о сосредоточении российских войск у границ Украины
Омского солдата арестовали за видео в TikTok
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Агафья Лыкова подарила музею четки из рыбьих костей
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (3)
Картина дня
Крупное ДТП с российскими туристами произошло в Турции
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов
Россиянам пообещали космическую связь
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
44
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
40
Американский флот зайдет в Черное море
38
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
Sibnet.Ru