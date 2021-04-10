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Илон Маск показал играющую на компьютере обезьяну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter видеоролик, демонстрирующий, как подопытная обезьяна играет в игру Pong на компьютере силой мысли.

Животному имплантировали нейрочип Neuralink. Изначально обезьяна научилась управлять джойстиком, а чип записывал показатели мозговой активности и сопоставлял их моторикой рук. Затем она стала управлять ракетками на игровом экране исключительно с помощью Neuralink.

В качестве награды обезьяна получает сладкий банановый напиток. Маск отметил, что у него есть идея открыть для животного аккаунт и устроить там прямые трансляции, на которых обезьяна сможет играть на компьютере в прямом эфире.

По замыслу разработчиков, интерфейс Neuralink в будущем позволит парализованным людям пользоваться электронными устройствами силой мысли, а также управлять роботизированными конечности. Чип вживляется в голову, при этом он подзаряжается беспроводным способом.

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