Крупное ДТП с российскими туристами произошло в Турции

Российские туристы пострадали в Турции в результате ДТП, один человек погиб, еще 26 пострадали, сообщил представитель генерального консульства России в Анталье.

Авария произошла на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик», отмечается в сообщении.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, им оказывают экстренную медицинскую помощь. При этом турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок.

Согласно предварительным данным турецкой полиции, автобус с российскими туристами попал в ДТП из-за плохих погодных условий. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Согласно данным турецкой газеты Hurriyet, погибшей в ДТП с автобусом российской туристкой оказалась 43-летняя Елена Автайкина. Отмечается, что она умерла на месте происшествия. Жизни остальных россиян ничего не угрожает.