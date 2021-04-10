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Власти Китая выписали Alibaba рекордный штраф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка назначило компании Alibaba крупнейший штраф в истории страны за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Сумма штрафа составит 2,78 миллиарда долларов.

В декабре 2020 года китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование против компании Alibaba, которая работает в сфере электронной коммерции. В частности, ей принадлежат площадки AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Штраф Alibaba стал рекордным после того, как в 2015 году компания Qualcomm выплатила за нарушение антимонопольного законодательства 975 миллионов долларов. Размер штрафа составляет 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории Китая.

Компания уже согласилась выплатить штраф и подчеркнула, что намерена принять меры для организации более законной коммерческой деятельности. «Искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», — говорится в официальном заявлении Alibaba.

При этом западные эксперты полагают, что китайские власти решили сократить масштабы торговой империи основателя Alibaba Group Джека Ма, чтобы усилить надзор за сферой интернета.

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