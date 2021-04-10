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Игра Dota 2 получила масштабный патч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © artubr

Состоялся релиз масштабного обновления 7.29 для Dota 2, соответствующее сообщение опубликовано на сайте игры. Компания Valve добавила нового героя, изменила карту, а также переработала баланс.

Новым героем стала Dawnbreaker — она крушит врагов своим небесным молотом и лечит союзников вокруг. «Она охотно швырнет свой молот в противников, чтобы воссоединиться с ним в пламенном полете, и всегда готова обратиться к своей истинной космической мощи», — говорится в описании.

Также множественные изменения претерпел ландшафт. В частности, добавлена руна воды, которая мгновенно восстанавливает 100 здоровья и 80 маны. Она появляется на обеих точках рун усиления.

Кроме этого, добавлена возможность получить +2 ко всем атрибутам при повышении уровня. Всего это можно сделать семь раз. Аванпосты больше не дают опыт каждые десять минут, 30-й уровень более не открывает все оставшиеся таланты.

Многие таланты, предметы и заклинания, дающие бонус к скорости передвижения или дальности применения заклинаний были либо заменены, либо ослаблены. Золото за помощь в убийстве теперь корректируется относительной разностью в ценности между двумя командами.

В целом разработчики обновили параметры и способности практически всех героев в Dota 2.

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