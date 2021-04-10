Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой

Тарифы на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, заявил заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олега Колобова.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за киловатт в зависимости от использования газовой или электрической плиты», — отметил эксперт.

По его словам, расчеты показывают, что текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного. При этом разных регионах ситуация с тарифами может сильно отличаться.

Так, в Москве тарифы на электроэнергию для населения максимально приближены к экономически обоснованным уровням. Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве в среднем составляет менее 1 рубля за киловатт.

Однако существуют территории, где невозможно приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню. Например, в некоторых изолированных субъектах экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей может достигать 40-45 рублей за киловатт.