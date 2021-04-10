Россия создаст управляемый снаряд

Специалисты концерна «Техмаш» приступили к созданию перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда, в случае успеха новую технологию распространят на боеприпасы других калибров, сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

Научно-исследовательская работа уже стартовала, по ее итогам будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 миллиметров, уточнил Кочкин. На финальном этапе планируется создать макетный образец для презентации.

«При положительном результате будут направлены предложения по включению соответствующей опытно-конструкторской работы в новую государственную программу вооружения», — добавил глава концерна.

Концепция и характеристики нового боеприпаса пока держатся в секрете. Известно, что технология станет масштабируемая — ее смогут использовать в артиллерийских снарядах и минах других калибров.