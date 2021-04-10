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Акция «Тотальный диктант» охватит 60 стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в 60 странах, сообщают организаторы акции на официальном сайте мероприятия.

«Самой южной точкой традиционно станет Антарктика, где к акции присоединятся станции "Восток" и "Мирный", а северной — плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке», — говорится в сообщении.

Всего в день акции будут работать 1 100 площадок по всему миру. На территории России диктант напишут в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединятся 200 городов из 59 стран. В России диктант напишут во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа.

Там, где действует режим самоизоляции, акция пройдет удаленно — с использованием платформы Zoom. Такой формат проведения выбран в Эстонии, Польше, Франции, Китае, Канаде, Индии, Японии, Казахстане, Чехии, Испании, Германии.

Впервые в этом году акция пройдет на острове Бали. В Коста-Рике участники смогут написать диктант на пляже. В России главной площадкой диктанта в 2021 году стал Дом дружбы народов в Якутске, там текст зачитает его автор — писатель Дмитрий Глуховский.

Среди других ведущих диктанта — глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, телеведущий Владимир Познер, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, писательница Гузель Яхина, кинокритик Антон Долин, телеведущий Валдис Пельш, певица Валерия.

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