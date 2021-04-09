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Определились финалисты детского «Голоса» в команде Лободы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Светлана Лобода после поединков выбрала финалистов среди участников своей команды восьмого сезона проекта «Голос. Дети».

По правилам проекта после слепых прослушиваний в команде каждого наставника «Голоса» по 15 юных артистов. В этапе поединков наставники формируют из участников тройки, в которых выбирают одного певца. Затем пять счастливчиков поют по одной песне, а наставник выбирает только двух финалистов.

По итогам первой части поединков из команды Светланы Лободы выбыли 10 детей: Василиса Грушевская, Ялкы Сака, Сафина Шафигулина, Елизавета Рагозина, Милана Компаниченко, Анна Качуровская, Макар Смыслов, Полина Сюткина, Варвара Бутко и Андрей Аверин.

В пятерке оказались София Фанта, Мирон Проворов, Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин и Ксения Коваленко. Но после сольного исполнения песен наставница сделала окончательный выбор. Финалистами детского «Голоса» в команде Лободы стали Владислав Тюкин и Юлия Гаврилова.

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