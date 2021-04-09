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Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первую часть The Last of Us обновят и выпустят для консоли PlayStation 5, рассказал инсайдер Джейсон Шрайер.

Работа над ремейком стартовала еще три года назад, пишет Bloomberg. Первоначально переиздание готовила японская студия Visual Arts Service Group, которая тесно сотрудничает с Sony.

К 2019 году прототип игры был готов, но итоговый результат руководство компании не одобрило, поэтому проект отдали Naughty Dog, сделав Visual Arts Service студией поддержки. При этом часть разработчиков, ответственных за ремейк, покинула компанию.

По данным Шрайера, работа над выпуском ремейка продолжается и сейчас. Возможно, что переиздание The Last of Us выйдет на новом поколении консоли PS5 в конце 2021 года или в первой половине 2022 года.

Оригинальная The Last of Us была выпущена эксклюзивно для PlayStation 3 в 2013 году. Игра быстро стала культовой и получила более 200 наград в номинации «Игра года». В 2014 году Sony выпустила обновленную версию игры для PlayStation 4.

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Игры #Экшены #Консоли
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