Американский флот зайдет в Черное море

Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook пройдут в Черное море 14-15 апреля. Вашингтон наращивает боевую группировку у российских границ на фоне усиления напряженности вокруг Донбасса.
Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор, они будут находиться в акватории до 4 мая, передает телеканал NTV. Ожидается, что эсминцы войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, а покинут 4 и 5 мая.
Согласно конвенции Монтре, США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме этого, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток.
Для них также введены ограничения по классу и по тоннажу судна — суммарный тоннаж военных кораблей и судов нечерноморских государств, одновременно пребывающих в Черном море, не должен быть более 45 тысяч тонн, а какой-либо одной нечерноморской страны — 30 тысяч тонн.
DYNAMO7294Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...
Иркут 69Если бы кто нибудь лет 20 назад мне сказал, что мы всерьёз будем обсуждать подачу исков каких то вывихнутых...
EvgenexА чего хотели? Сначала Джо говорит что "если что", то мы поддержим... и следом, на 2-3 день начинается...
nastya19944Правильно, все уже развалено и бакс почти 80 рублей.