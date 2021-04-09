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Американский флот зайдет в Черное море

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Эсминцы ВМС США Roosevelt и Donald Cook пройдут в Черное море 14-15 апреля. Вашингтон наращивает боевую группировку у российских границ на фоне усиления напряженности вокруг Донбасса.

Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор, они будут находиться в акватории до 4 мая, передает телеканал NTV. Ожидается, что эсминцы войдут в Черное море по очереди 14 и 15 апреля, а покинут 4 и 5 мая.

Согласно конвенции Монтре, США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме этого, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток.

Для них также введены ограничения по классу и по тоннажу судна — суммарный тоннаж военных кораблей и судов нечерноморских государств, одновременно пребывающих в Черном море, не должен быть более 45 тысяч тонн, а какой-либо одной нечерноморской страны — 30 тысяч тонн.

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DYNAMO7294

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Evgenex

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