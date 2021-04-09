Lenovo показала игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Компания Lenovo официально представила новый мощный смартфон Legion Duel 2, главной особенностью которого стала инновационная система охлаждения.

Система включает 14 встроенных температурных датчиков, два вентилятора и каналы охлаждающей жидкости. Процессор в центре устройства равномерно окружен компонентами системы охлаждения.

Гаджет базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 888 и оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем. Основная камера имеет разрешение 64 мегапикселей, что дает возможность снимать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера с объективом 44 мегапикселей сделана выдвижной, она позволяет не только делать традиционные селфи, но и вести видеостримы во время игры. Софт камеры может менять фон и использовать предустановленные спецэффекты в трансляциях.

Продажи новинки стартуют в апреле, на старте смартфон будет доступен в Китае. С мая игровой смартфон станет продаваться в Европе. Топовые версии аппарата обойдутся покупателям примерно в тысячу евро.