Зубная боль оказалась симптомом смертельного заболевания

Неприятные ощущения в зубах могут быть признаком очень опасных заболеваний, рассказал главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

В частности, боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями. По словам специалиста, опухоль может возникнуть в гайморовой пазухе и влиять на ощущение в зубах, передает телеканал «Москва 24».

Помимо этого, зубы могут сигнализировать о гайморите, уточнил стоматолог. Такой эффект возможен из-за близости зубов к гайморовым пазухам. Янушкевич отметил, что гайморит нередко вызывает неприятные ощущения в зубах

При этом перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах, подчеркнул медик.