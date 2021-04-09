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Зубная боль оказалась симптомом смертельного заболевания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bagaball

Неприятные ощущения в зубах могут быть признаком очень опасных заболеваний, рассказал главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

В частности, боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями. По словам специалиста, опухоль может возникнуть в гайморовой пазухе и влиять на ощущение в зубах, передает телеканал «Москва 24».

Помимо этого, зубы могут сигнализировать о гайморите, уточнил стоматолог. Такой эффект возможен из-за близости зубов к гайморовым пазухам. Янушкевич отметил, что гайморит нередко вызывает неприятные ощущения в зубах

При этом перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах, подчеркнул медик.

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