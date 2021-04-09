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Умер супруг британской королевы принц Филипп

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The Royal Family

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет, сообщается на сайте Букингемского дворца.

«С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о смерти ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно ушел из жизни сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении.

В середине марта принца выписали из больницы, где он провел месяц. Филиппа госпитализировали из-за подозрений на коронавирусную инфекцию, позднее она не подтвердилась.

Герцог Эдинбургский дольше всех в британской истории являлся принцем-консортом — супругом правящей королевы. Филипп — представитель династии Глюксбургов и праправнук российского императора Николая I.

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