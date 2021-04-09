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Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Кремль видит угрозу возобновления гражданской войны на Украине, которая все больше превращается во взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли «линию на эскалацию» провокационных действий на линии разграничений. «Все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине», — приводит «Интерфакс» его слова.

Песков прокомментировал также сосредоточение российских войск у украинской границы. «Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион», — отметил он.

«И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Песков.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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