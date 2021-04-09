Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны

Кремль видит угрозу возобновления гражданской войны на Украине, которая все больше превращается во взрывоопасный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли «линию на эскалацию» провокационных действий на линии разграничений. «Все это создает потенциальную угрозу для возобновления гражданской войны на Украине», — приводит «Интерфакс» его слова.

Песков прокомментировал также сосредоточение российских войск у украинской границы. «Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион», — отметил он.

«И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Песков.