Лифт с людьми рухнул в больнице Читы

Лифт с десятью пассажирами в городской больнице№ 1 рухнул в городе Чите Забайкальского края. Пострадавших обследуют врачи, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В пятницу в Чите в городской больнице №1 произошло падение лифта с людьми. Как сообщили в краевом Министерстве здравоохранения, в результате происшествия жертв нет.

«Всего в лифте находились 10 человек, в том числе один медицинский работник. Все они обследованы, восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает. Уточняется диагноз еще по двум пациентам. Их направили на КТ», — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что предварительно причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию. По распоряжению главного врача больницы начали служебное расследование по данному факту, также проверку проведет Министерство здравоохранения края.

Первая городская больница в Чите — главный моногоспиталь. Лечение там проходят пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания