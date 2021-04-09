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Заключенные в Кузбассе сделали портрет Гагарина из спичек

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденные одной из исправительных колоний Кузбасса сделали портрет Юрия Гагарина из 24 тысяч спичек, сообщила ГУФСИН России по Кемеровской области.

Портрет Гагарина шириной 42 сантиметра и высотой 52 сантиметра из 24 тысяч спичек создали осужденные ЛИУ-42. Над его созданием более трех месяцев трудились четверо осужденных.

Осужденные из ИК-5 построили из 7 тысяч спичек макет стартовой площадки. Идея создания космодрома пришла начальнику отдела по воспитательной работе. На изготовление экспозиции ушло около месяца.

Это работы на конкурс поделок, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос и Дню спичечного кораблестроения.

«Осужденные в кузбасских колониях довольно часто пробуют свои силы в творчестве и создают работы из различных материалов. В ход идут бумага, дерево, металл, пластик, различные виды полимерных материалов, камень, стекло, даже уголь», — отметили в ведомстве.

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Кузбасс #О людях
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