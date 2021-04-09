Заключенные в Кузбассе сделали портрет Гагарина из спичек

Осужденные одной из исправительных колоний Кузбасса сделали портрет Юрия Гагарина из 24 тысяч спичек, сообщила ГУФСИН России по Кемеровской области.

Портрет Гагарина шириной 42 сантиметра и высотой 52 сантиметра из 24 тысяч спичек создали осужденные ЛИУ-42. Над его созданием более трех месяцев трудились четверо осужденных.

Осужденные из ИК-5 построили из 7 тысяч спичек макет стартовой площадки. Идея создания космодрома пришла начальнику отдела по воспитательной работе. На изготовление экспозиции ушло около месяца.

Это работы на конкурс поделок, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос и Дню спичечного кораблестроения.

«Осужденные в кузбасских колониях довольно часто пробуют свои силы в творчестве и создают работы из различных материалов. В ход идут бумага, дерево, металл, пластик, различные виды полимерных материалов, камень, стекло, даже уголь», — отметили в ведомстве.