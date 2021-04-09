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Два дня непогоды пообещали Забайкалью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Jantethedog / Pixabay License

Усиление ветра, осадки и понижение температуры спрогнозировали синоптики для Забайкальского края в субботу и воскресенье. А спасатели предупредили о высокой опасности пожаров.

В выходные дни на территории Забайкальского края ожидается прохождение циклона. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью до 8 градусов мороза, а по северным и местами восточным районам до 25 градусов. В дневные часы ожидается понижение температуры до 1 градуса тепла, по северной половине края — до 6 мороза, объявили синоптики.

Спасатели предупредили, что из-за сильного ветра в некоторых районах могут возникнуть пожары. Не нужно поджигать сухую траву на огородах, не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки. Не проходить мимо горящей травы, а вызвать пожарную охрану.

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Забайкалье #Гео
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