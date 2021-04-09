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Российские биатлонисты останутся без главного тренера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vow / CC-BY-SA-3.0

Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону по состоянию здоровья, сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Польховский остается в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. <...> Начиная с 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — заявил Майгуров в интервью YouTube-каналу организации.

Польховский был госпитализирован во время чемпионата мира в Словении. На турнир сборная России выиграла всего одну бронзовую медаль. Тренерский штаб активно критиковали: главного тренера обвиняли в том, что настоял на проведении сборов в Поклюке на высоте, что пагубно отразилось на форме российских спортсменов.

Специалисту 67 лет. Он продолжительное время работал с женской сборной. Под его руководством биатлонистки успешно выступили на Олимпиаде в Турине, где спортсменки страны завоевали две золотые и столько же бронзовых медалей.

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