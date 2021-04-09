«Гагарин» отправился в космос

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в преддверии 60-летнего юбилея со дня первого полета человека в космос стартовала с космодрома Байконур.

Запуск прошел с 31-й площадки космодрома в 10.42 по Москве. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции. Сближение произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. Пристыковка к МКС запланирована на 14.08 по Москве.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю. А. Гагарин», которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля.

На ракету нанесли наклейку с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. На ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос».