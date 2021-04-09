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Новосибирец ответит в суде за призывы к беспорядкам на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованных митингов в поддержку Навального в январе.

Следствие установило, что 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января разместил на своей странице в соцсети видео. На ней он призывал к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, к применению оружия и взрывных устройств. Он призвал также к вооруженному сопротивлению представителям власти.

Следователи предъявили ему обвинение по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие собрало доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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