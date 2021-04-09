Новосибирец ответит в суде за призывы к беспорядкам на митинге

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам во время несогласованных митингов в поддержку Навального в январе.
Следствие установило, что 28-летний житель Новосибирска с 23 по 26 января разместил на своей странице в соцсети видео. На ней он призывал к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, к применению оружия и взрывных устройств. Он призвал также к вооруженному сопротивлению представителям власти.
Следователи предъявили ему обвинение по статье 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие собрало доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
DYNAMO7294Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...
jeryakobприподнял крышку люка из бункера - и каждый день новые открытия.
Иркут 69Если бы кто нибудь лет 20 назад мне сказал, что мы всерьёз будем обсуждать подачу исков каких то вывихнутых...
nastya19944Правильно, все уже развалено и бакс почти 80 рублей.