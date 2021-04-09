Газ взорвался на томском заводе ЖБК

Хлопок газовоздушной смеси произошел на томском заводе железобетонных конструкций в пятницу, пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Хлопок газовоздушной смеси произошел внутри котла на котельной, расположенной на территории ООО «Завод ЖБК-100» по улице Угрюмова в 13.25 по местному времени (9.25 мск).

«Произошло частичное разрушение котла, пострадало остекление помещения. Котел отапливает помещения завода. Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена, так как имеется резервный котел», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Он доставлен в больницу скорой помощи.