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Майор полиции из Томска попал на шоу «Музыкальная интуиция»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала ТНТ

Виктор Никитин из Томска стал участником нового выпуска шоу «Музыкальная интуиция», где звезды пытаются найти обладателей идеального слуха и голоса среди любителей «попеть в душе».

В новом выпуске капитанами команд стали Баста и Пелагея, а помогали им проверять свою музыкальную интуицию Гарик Харламов, Марина Федункив, Алексей Щербаков и Демис Карибидис.

Ведущий шоу Азамат Мусагалиев дает командам подсказки в виде фактов об участниках. Томич Виктор Никитин сразу обратил на себя внимание. В его профайле было указано, что он — майор полиции в отставке, и сейчас у него наконец-то появилось время на занятия творчеством.

Артисты решили, что Никитин настоящий вокалист и пригласили его на сцену. Томич исполнил песню группы «Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом». Умеет ли он петь на самом деле, зрители узнаю только в эфире выпуска «Музыкальной интуиции» 10 апреля в 20.00 на канале ТНТ.

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