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Новосибирец споет с Бастой в шоу «Музыкальная интуиция»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Максим Томилов из Новосибирска принял участие в шоу «Музыкальная интуиция», где спел с Бастой «Медлячок». Эфир с новосибирцем выйдет 10 апреля на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Суть шоу «Музыкальная интуиция» в том, чтобы профессиональные музыканты угадали, кто из участников по-настоящему умеет петь, а кто «симулянт». Артисты не слышат реального вокала, а лишь знают факты биографии участников, которые рассказывает ведущий Азамат Мусагалиев.

О новосибирце Максиме Томилове было известно, что он пришел на проект не по своей воле. Команда Басты сразу положила взгляд на таинственного участника: Алексей Щербаков предложил продержать его до самого конца шоу, раз он не хотел сюда приходить, а Демис Карибидис подумал, что Максим — известный вокалист, который даже не рассматривал шоу как площадку для своего выступления.

В итоге Максиму повезло. Баста выбрал его для совместного исполнения своего хита «Медлячок». Новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» выйдет в эфир в субботу 10 апреля в 20.00 на ТНТ.


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