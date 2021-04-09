Новосибирец споет с Бастой в шоу «Музыкальная интуиция»

Максим Томилов из Новосибирска принял участие в шоу
«Музыкальная интуиция», где спел с Бастой «Медлячок». Эфир с новосибирцем
выйдет 10 апреля на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.
Суть шоу «Музыкальная интуиция» в том, чтобы
профессиональные музыканты угадали, кто из участников по-настоящему умеет петь,
а кто «симулянт». Артисты не слышат реального вокала, а лишь знают факты
биографии участников, которые рассказывает ведущий Азамат Мусагалиев.
О новосибирце Максиме Томилове было известно, что он пришел
на проект не по своей воле. Команда Басты сразу положила взгляд на
таинственного участника: Алексей Щербаков предложил продержать его до самого
конца шоу, раз он не хотел сюда приходить, а Демис Карибидис подумал, что
Максим — известный вокалист, который даже не рассматривал шоу как площадку для своего
выступления.
В итоге Максиму повезло. Баста выбрал его для совместного
исполнения своего хита «Медлячок». Новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» выйдет
в эфир в субботу 10 апреля в 20.00 на ТНТ.
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