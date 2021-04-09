ЦБ рассказал о достоинствах цифрового рубля

Цифровой рубль будет выпускаться и храниться на электронных кошельках в Банке России, а клиенты получат к нему доступ через свои банки, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Цифровой рубль будет прост в использовании. Люди получат доступ к своим кошелькам из любого мобильного приложения банка, где они обслуживаются.

Для расчетов цифровым рублем в офлайне будет создан второй цифровой кошелек — непосредственно на мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться, приводит РБК слова Заботкина.

«Цифровой рубль задумывается как платежное средство с абсолютной мгновенной ликвидностью. Это средство, которое вы в полном объеме, в любой момент времени — 24 часа семь дней в неделю — можете перевести на свое усмотрение кому угодно», — сказал он.

Переводы в цифровых рублях между физлицами будут бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4–0,7% от стоимости товаров).

Создание прототипа платформы цифрового рубля намечено на декабрь 2021 года. На тестирование цифрового рубля отведут весь 2022 год, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.