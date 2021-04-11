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Евродепутат потребовал от Германии «покусать русского медведя»

Источник:
Die Welt
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Фото: baracoder / Attribution-ShareAlike License

Депутат Европарламента, нидерландский политик Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя» и отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Путина не волнуют права человека, но, несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», — пишет Евродепутат в статье немецкого издания Die Welt.

Такой «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы, отмечает ван Дален. По его мнению, пришла пора более жестких мер. В частности, Берлину нужно отказаться от «Северного потока — 2» и по примеру США ввести санкции против компаний, занятых в этом проекте.

«Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс», – заключил евродепутат.

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Политика #Мир #Говорят о России
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