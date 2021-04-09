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Потепление до +12 придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирской области будут теплыми и ясными, а в понедельник температура воздуха повысится до плюс 12 градусов, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Однородная воздушная масса, антициклон над нами, ясная погода без осадков, без ветра. Выхолаживание в ночные часы, а дневной прогрев уже достаточно существенный и ото дня ко дню будет повышаться», – рассказала собеседница.

По данным синоптиков, ночами в выходные будет 2-4 градуса ниже нуля, в ночь на понедельник – 1-3 градусов со знаком «минус». По утрам вероятны гололедные явления.

Дневные температуры будут повышаться. В субботу ожидается 7-9, в воскресенье – 8-10, в понедельник – уже 10-12 градусов тепла. Похолодания синоптики пока не ждут.

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