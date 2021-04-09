Сибирские автолюбители отличились в предпочтениях по авто

Самая востребованная модель в Сибири — Toyota Corolla, тогда как по всей стране наиболее популярна продукция АвтоВАЗа, сообщил аналитик Авито Авто Алексей Ткачук на онлайн-конференции «Высшая передача» для дилеров легковых автомобилей в регионах Урала и Сибири.

В Сибири бестселлером среди подержанных авто в феврале 2021 года стала Toyota Corolla, на втором месте — ВАЗ. Это отличает рынок от других регионов, где наиболее популярна Lada Priora, привел данные аналитик.

Приоритет японских марок подтверждают данные аналитического агентства «Автостат» за первые месяцы этого года. Самым продаваемым в Сибири автомобилем с пробегом стала Toyota, на втором месте — Lada, на третьем — Nissan, а среди премиальных марок — Lexus.

В целом спрос на подержанные автомобили вырос более чем на 80%. «Количество предложений снижается, а количество желающих купить (машину) растет», — отметил Ткачук.

По мнению директора «Автостата» Сергея Целикова, во втором квартале 2021 года можно ожидать положительную динамику продаж во всех сегментах в целом по России. На Сибирь приходится 14% всех продаж подержанных авто в стране и 9% — новых, эти показатели лучше, чем средние общероссийские.