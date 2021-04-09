Ученый перечислил самые клещевые места в Приангарье

Почти на всех территориях Иркутской области обитают клещи разных видов. Но есть места, где популяция этих насекомых наиболее велика, сообщил руководитель референс-центра Иркутского научно-исследовательского противочумного института Евгений Андаев.

Почти на всех территориях области обитает таежный клещ Ixodes persulcatus. Это переносчик возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и других болезней. В лесостепных ландшафтных зонах встречается лесостепной клещ рода Dermacentor.

Обилие Ixodes persulcatus на разных участках варьирует от пяти до 20 особей на флагометр. В северных таежных районах встречается до 34 особей, а на юго-восточном побережье Байкала до 338 клещей на флагометр.

Вдоль дорог также обитает достаточное количество клещей. На разных участках Байкальского тракта — 44, Голоустненского — 27, Култуксого — 34, тракта в Мельничную падь — 10, в Слюдянском районе — 25. Это количество насекомых, собранных полотном за один час.