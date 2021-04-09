Госдеп объяснил оскорбление Путина политическим прагматизмом

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил оскорбительные высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом.

В марте Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил Путина. Журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Глава Белого дома подтвердил: «Я считаю».

«Президент очень трезво смотрит на две вещи», — заявил Блинкен, объясняя, почему Байден с одной стороны утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», а с другой стороны готов с ним работать.

Соединенным Штатам необходимо «привлекать Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия, которые она предпринимает», но в то же время оставаться открытыми для взаимодействия «в тех сферах, где работать с Россией было бы в общих интересах», цитирует ТАСС Блинкена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам или любой другой стране разговаривать с собой «с позиции силы».