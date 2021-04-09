Омский врач спрогнозировал третью волну COVID на апрель

Серьезный рост заболеваемости коронавирусом может начаться в ближайшие две-три недели, заявил директор Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций Николай Рудаков.

«Мы сейчас находимся где-то в конце второй волны. Третья волна будет, 100 % будет. Это классический подход эпидемиологический, связанный с формированием иммунной прослойки у населения. Нужно примерно три волны, чтобы сформировалась иммунная прослойка», – сказал Рудаков в эфире ГТРК «Иртыш».

Но омский врач не исключил, что третья волна коронавируса может сдвинуться на осень.