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Омский врач спрогнозировал третью волну COVID на апрель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Серьезный рост заболеваемости коронавирусом может начаться в ближайшие две-три недели, заявил директор Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций Николай Рудаков.

«Мы сейчас находимся где-то в конце второй волны. Третья волна будет, 100 % будет. Это классический подход эпидемиологический, связанный с формированием иммунной прослойки у населения. Нужно примерно три волны, чтобы сформировалась иммунная прослойка», – сказал Рудаков в эфире ГТРК «Иртыш».

Но омский врач не исключил, что третья волна коронавируса может сдвинуться на осень.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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