НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Бурятии посовещался с Мишустиным с помощью стула

Источник:
Sibnet.ru
309 1

Глава Бурятии Алексей Цыденов в номере гостинцы соорудил из стула и планшета оборудование для ВКС, чтоб поучаствовать в онлайн-совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишутина.

На фото заметно, что руководитель региона поставил стул на стол и закрепил на нем планшет. Эти манипуляции позволили попасть в кадр на совещании.

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы, 4 часа утра. Участие в совещании председателя правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики Цыденова отнеслись с пониманием к временным неудобствам и оценили его чувство юмора. «Отличное чувство юмора у нашего главы», «Молодец!», «Алексей Самбуевич, вы фотогеничный в любое время суток», — написали жители Бурятии.

Еще по теме
Главы Тувы вместе вернулись в республику
Локоть поставил две прививки от COVID
Мэр Томска Кляйн отказался признать вину в преступлениях
«Новые люди» помогут раскрасить детские поликлиники в Новосибирске
смотреть все
Бурятия #Местная власть #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирец ответит в суде за призывы к беспорядкам на митинге
Газ взорвался на томском заводе ЖБК
Новосибирец споет с Бастой в шоу «Музыкальная интуиция»
Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Обсуждение (1)
Картина дня
Госдеп объяснил оскорбление Путина политическим прагматизмом
Цены на бензин будут сдерживать еще более 10 лет
ЦБ рассказал о достоинствах цифрового рубля
Власти проверят обоснованность цен на жилье
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Доходы стали аналогичны тем, что на родине, зачем на дорогу деньги тратить.

Uynachalnica

ЦитатаИ этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — приводит...

DYNAMO7294

Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...

Удавиков

пескову самому надо взять лопату в руки и поработать за 12-15 тыс в месяц
Sibnet.Ru