Глава Бурятии посовещался с Мишустиным с помощью стула

Глава Бурятии Алексей Цыденов в номере гостинцы соорудил из стула и планшета оборудование для ВКС, чтоб поучаствовать в онлайн-совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишутина.

На фото заметно, что руководитель региона поставил стул на стол и закрепил на нем планшет. Эти манипуляции позволили попасть в кадр на совещании.

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы, 4 часа утра. Участие в совещании председателя правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики Цыденова отнеслись с пониманием к временным неудобствам и оценили его чувство юмора. «Отличное чувство юмора у нашего главы», «Молодец!», «Алексей Самбуевич, вы фотогеничный в любое время суток», — написали жители Бурятии.