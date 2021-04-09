Глава Бурятии посовещался с Мишустиным с помощью стула

Глава Бурятии Алексей Цыденов в номере гостинцы соорудил из стула и планшета оборудование для ВКС, чтоб поучаствовать в онлайн-совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишутина.
На фото заметно, что руководитель региона поставил стул на стол и закрепил на нем планшет. Эти манипуляции позволили попасть в кадр на совещании.
«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы, 4 часа утра. Участие в совещании председателя правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — написал он в своем аккаунте в Instagram.
Подписчики Цыденова отнеслись с пониманием к временным неудобствам и оценили его чувство юмора. «Отличное чувство юмора у нашего главы», «Молодец!», «Алексей Самбуевич, вы фотогеничный в любое время суток», — написали жители Бурятии.
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