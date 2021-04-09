ХК «Сибирь» нашел нового тренера

Бывший тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов будет тренировать хоккейный клуб «Сибирь» в новом сезоне, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Попечительский совет ХК «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды. Соглашение с 58-летним специалистом подписано по системе 1+1. Мартемьянов сменил главного тренера «Сибири» Николая Заварухина, который провел с командой два сезона.

Перед обновленным тренерским штабом команды поставили задачу на ближайший сезон — выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице.

Справка

Андрей Мартемьянов в качестве игрока выступал в амплуа защитника за свердловский «Автомобилист», ЦСКА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСК ВВС (Самара), а также словенскую «Олимпию», немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген».

В 2000 году начал тренерскую карьеру в ЦСК ВВС (ассистент главного тренера). Далее были «Газовик», «Химик», «Автомобилист» и «Рубин». С 2000 по 2011 гг. работал помощником главного тренера.

В 2011 году стал исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста». С 2013 по 2020 годы занимал должность главного тренера в «Соколе» (2013-2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016-2018), «Автомобилисте» (2018-2020).

За три полных сезона работы главным тренером в КХЛ всегда выводил свои команды («Автомобилист» и «Амур») в плей-офф.