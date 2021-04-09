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Алла Пугачева выпустила клип к фильму «Чернобыль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Алла Пугачева по-новому исполнила свою песню «Мы в этой жизни только гости» для фильма «Чернобыль» Данилы Козловского. Клип с участием Примадонны и нарезкой кадров фильма опубликован в Сети.

Пугачева одна из первых увидела фильм «Чернобыль». Лента вдохновила ее на свежее исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной. Новую аранжировку для песни написал композитор фильма Олег Карпачев.

«Для меня стали колоссальным событием встреча – пусть и небольшая, но важнейшая для меня – и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню», — сказал Данила Козловский о работе с Пугачевой.

«Чернобыль» — свежая интерпретация трагедии на ЧАЭС. Это история большой любви, трагически разворачивающейся на фоне страшных событий 1986 года, история драмы простого человека, великого самопожертвования и героизма вопреки. Фильм выйдет в прокат 15 апреля.

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