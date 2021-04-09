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Врачи опровергли наличие наркотиков в крови хоккеиста Емелина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/avangard_inside

Врачи не обнаружили следов наркотических средств в крови капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина, по их версии, спортсмен мог выпить слишком много обезболивающего. МВД Татарстана продолжает проверку.

Врачи института Склифосовского считают, что Емелин мог переборщить с обычным обезболивающими после травмы: в его организме нашли следы ибупрофена и парацетамола. Они могли сильно ударить по печени, пишет Telegram-канале Baza со ссылкой на источник.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — прокомментировал RT новую информацию представитель пресс-службы МВД Республики Татарстан.

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». 6 апреля стало известно о госпитализации хоккеиста. Защитнику была диагностирована острая печеночная недостаточность.

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