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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Юрий Гагарин появился в World of Tanks

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчики World of Tanks к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос предоставят игрокам возможность заработать звездные очки и получить награды. 

Игровое событие «К звездам» стартовало в среду. «Танкистам» предстоит проходить боевые задачи и зарабатывать специальные Звездные очки. В событии предусмотрены две стадии: личный и общий прогресс. Первый продлится с 7 по 19 апреля и включит в себя пять Звездных уровней. За прохождение каждого игроки будут получать награды.

Общий прогресс продлится с 7 по 12 апреля и будет состоять из пяти этапов, каждый продолжительностью в 24 часа. Звездные очки, заработанные за выполнение задач, станут вкладом в общую копилку. Чтобы пройти этап и получить награды, игрокам необходимо  вместе собрать определенное количество очков.

Следить за общим прогрессом, узнавать состав задач и получать награды игроки смогут на специальном сайте, посвященном легендарному полету первого космонавта. Кроме того, здесь можно будет узнать подробности о ключевых моментах из жизни Юрия Гагарина.

Среди наград, которые получат игроки, будут уникальные декали, надписи, памятная медаль, а также новый 2D-стиль «Первый полет», созданный на основе корабля «Восток-1», на котором поднялся на околоземную орбиту первый космонавт.

Самой желанной наградой за прохождение личного прогресса станет сам Гагарин в качестве командира танка. В арсенале у него будет полностью изученное «Боевое братство» и достаточное количество опыта для прокачки дополнительного навыка.

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Игры #Экшены
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