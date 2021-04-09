Новосибирского полицейского обвинили в пытках электрошокером

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту использования электрошокера в отделе полиции «Баганском».

Как сообщило следствие, 1 апреля в отделение полиции «Баганское» доставили бывшего скотника фермы в селе Тычкино, чтобы выяснить, кто украл оттуда теленка.

«Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство», – сказано в сообщении.

На следующий день 47-летний сельчанин обратился с заявлением в СК. Проверка подтвердила его слова. Полицейского задержали. По статье «Превышение полномочий с применением оружия или спецсредств» ему грозит до 10 лет колонии. Подозреваемый арестован.