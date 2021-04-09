Фото столбов света на Таймыре появилось в Сети

Норильский фотограф Михаил Подоляк сделал фото необычного атмосферного явления — световых столбов над Таймыром и выложил изображение на своей странице в Instagram.

«Пока все спят, над городами Заполярье можно увидеть много интересных атмосферный явлений, которые в свою очередь придают особый колорит фотографии. Световые столбы над Кайерканом», — написал он.

Световые столбы — атмосферное явление, оптический эффект. Он вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, которые находятся в воздухе.

Световые столбы часто формируются вокруг городских огней и ярких источников света.