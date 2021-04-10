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Работа сделала счастливыми треть новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины новосибирцев считают себя счастливыми. Каждому третьему счастье приносит работа, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

Согласно данным опроса, 63% опрошенных жителей Новосибирской области считают себя счастливыми людьми. Больше всего счастливых людей среди представителей индустрий красоты и спорта, добычи сырья, а также безопасности, меньше всего – среди работников банков и в автобизнесе.

Среди тех, кто работает, 32% отметили, что именно работа приносит им ощущение счастья. Чаще всего так отвечали представители науки и образования, рабочий персонал и медики.

Причинами счастья в деловой сфере опрошенные называли возможности профессионального развития и обучения, коллектив, условия труда, уровень зарплаты.

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Жизнь #Рынок труда
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Топ комментариев

Иркут 69

Если бы кто нибудь лет 20 назад мне сказал, что мы всерьёз будем обсуждать подачу исков каких то вывихнутых...

Evgenex

А чего хотели? Сначала Джо говорит что "если что", то мы поддержим... и следом, на 2-3 день начинается...

jeryakob

приподнял крышку люка из бункера - и каждый день новые открытия.

nastya19944

Правильно, все уже развалено и бакс почти 80 рублей.
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