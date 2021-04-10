Работа сделала счастливыми треть новосибирцев

Более половины новосибирцев считают себя счастливыми. Каждому третьему счастье приносит работа, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

Согласно данным опроса, 63% опрошенных жителей Новосибирской области считают себя счастливыми людьми. Больше всего счастливых людей среди представителей индустрий красоты и спорта, добычи сырья, а также безопасности, меньше всего – среди работников банков и в автобизнесе.

Среди тех, кто работает, 32% отметили, что именно работа приносит им ощущение счастья. Чаще всего так отвечали представители науки и образования, рабочий персонал и медики.

Причинами счастья в деловой сфере опрошенные называли возможности профессионального развития и обучения, коллектив, условия труда, уровень зарплаты.