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Вышел официальный трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Фильм «Круэлла» расскажет историю становления легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль.

Действие фильма развернется в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока.

Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. 

В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

В роли баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет — Эмма Томпсон. Роль Круэллы исполняет Эмма Стоун.  В российский прокат «Круэлла» выйдет 8 июня этого года.


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