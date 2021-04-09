Вышел официальный трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

Фильм «Круэлла» расскажет историю становления легендарной
бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль.
Действие фильма развернется в Лондоне 70-х годов, охваченном
зарождающейся культурой панк-рока.
Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы.
В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает
внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.
В роли баронессы, главы престижного модного дома, которая
выводит Эстеллу из небытия в высший свет — Эмма Томпсон. Роль Круэллы исполняет
Эмма Стоун. В российский прокат «Круэлла»
выйдет 8 июня этого года.