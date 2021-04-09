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Производители предупредили о подорожании майонеза

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на 10%, заявили производители, сославшись на увеличение затрат.

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейла. Точные масштабы роста из этого диапазона зависят от вида продукции

Производители пояснили, что подорожание вызвано ростом цен на ключевое сырье. В частности, значительно повысились цены на подсолнечное масло, тропические масла, увеличилась стоимость упаковки и логистики.

Минсельхоз пообещал, что новые меры поддержки отрасли позволят уменьшить затраты на закупку ингредиентов для производства майонеза и соусов. Это поддержит цены на стабильном уровне, заверили в ведомстве.

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Экономика #Продукты #Торговля
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