Врачи и учителя пожаловались на переработки

Аналитики выяснили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с переработками, это оказались врачи и учителя, а также фармацевты и программисты.

«Лишь трое из 10 россиян работают строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%)», – сказано в сообщении компании SuperJob, которая провела соцопрос.

Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет. Также чаще всех сталкиваются с переработками те, кто получает более 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего работают сверхурочно фармацевты, врачи, учителя, администраторы, программисты. А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство.