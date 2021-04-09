Археологи нашли древний затерянный Золотой город

Египетские археологи под руководством профессора Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3000 лет назад.

Город был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Это поселение процветало во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

«Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли», — цитирует «Интерфакс» Хавасса. Найденное поселение получило название «потерянный Золотой город».

Археологи нашли там украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями картуша царя Аменхотепа III. Улицы города окружены домами, некоторые из их стен достигают трех метров в высоту.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан, «обнаружение потерянного города — второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона»,