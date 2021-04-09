НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Археологи нашли древний затерянный Золотой город

Источник:
«Интерфакс»
330 0
Фото: Einsamer Schütze / CC BY-SA 3.0

Египетские археологи под руководством профессора Захи Хавасса обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3000 лет назад.

Город был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Это поселение процветало во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

«Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли», — цитирует «Интерфакс» Хавасса. Найденное поселение получило название «потерянный Золотой город».

Археологи нашли там украшения, цветные глиняные сосуды и глиняные кирпичи с печатями картуша царя Аменхотепа III. Улицы города окружены домами, некоторые из их стен достигают трех метров в высоту.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан, «обнаружение потерянного города — второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона»,

Еще по теме
Найден виновник быстрого исчезновения волос
Ученые выяснят причины появления гигантских растений в лесах Сибири
Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
Прибор сибирских ученых исследует кости по принципу прочности домов
смотреть все
Технологии #Наука #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
ХК «Сибирь» нашел нового тренера
Новосибирский бизнесмен поднялся в рейтинге богатейших людей мира
Новосибирского полицейского обвинили в пытках электрошокером
Фото столбов света на Таймыре появилось в Сети
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Обсуждение (0)
Картина дня
США заявили о сосредоточении российских войск у границ Украины
Власти проверят обоснованность цен на жилье
Производители предупредили о подорожании майонеза
Археологи нашли древний затерянный Золотой город
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
34
Путин потребовал увеличить доходы россиян
34
Навального с температурой перевели в медсанчасть
Sibnet.Ru