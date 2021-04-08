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Найден виновник быстрого исчезновения волос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olle svensson

Стрессовый гормон кортизол подавляет активность стволовых волосяных клеток на голове человека, в результате волосы перестают расти и выпадают, выяснили исследователи из Гарвардского университета.

В нормальном состоянии волосы растут не постоянно — у них есть фаза активного роста, фаза дегенерации и фаза отдыха. На третьем этапе волос выпадает, вместо него появляется новый. Но иногда механизм нарушается, вместо выпавшего волоса ничего не вырастает, пишет Nature.

Ученые установили, что повышенные дозы кортизола фактически «запрещают» волосяным фолликулам начинать выращивать новый волос. Этот гормон вырабатывается в надпочечниках, а его количество зависит от уровня стресса — чем он выше, тем больше гормона в организме.

При этом гормональный уровень влияет на белок GAS6, который играет роль посредника и регулирует активность стволовых клеток волос. Например, если человеку искусственно ввести GAS6, то волосы начнут расти даже при постоянном сильном стрессе.

Таким образом, исследователям удалось впервые установить механизм аварийной потери волос — его запускает сильный стресс. При этом после гибели фолликул восстановить волосы на голове невозможно, поэтому негативные переживания могут быстро лишить человека прически.

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Технологии #Наука #Здоровье
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