Путина разгневали высокие цены на жилье

Федеральная антимонопольная служба должна проверить, что происходит с ценами на рынке жилья, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по вопросам реализации прошлогодних посланий Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что на рынке жилья наблюдается «не просто рост цен», а «существенный рост». Так, в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, однако в ряде регионов цены поднялись на 30%, подчеркнул Путин.

В частности, на треть жилье подорожало в Северной Осетии. Более чем на 19% стоимость жилья выросла в Орловской области и Адыгее, в Амурской области она увеличилась на 18,6%, в Рязанской — на 17,6%.

При этом Путин уточнил, что для решения проблемы нужно в первую очередь создать дополнительное предложение на рынке строительства жилья. «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — поручил президент.