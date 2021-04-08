Обнаженные скульптуры Эрмитажа возмутили чиновников

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Директор музея рассказал журналистам, что Эрмитаж получил жалобу из официальных органов, сейчас сотрудники готовят на нее ответ. При этом Пиотровский не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры <…> в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать», — напомнил генеральный директор музея.

Пиотровский подчеркнул, что государственный Эрмитаж в обязательном порядке реагирует на все обращения посетителей, разъясняя им особенности музейной работы. Он также добавил, что обращения бывают самого разного толка, однако среди них много «агрессивных».