Тулеев вспомнил, как придумал йети

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев признался, что заставлял чиновников переодеваться в йети, чтобы подогреть интерес к туризму в регионе, также он рассказал, как сам пытался найти снежного человека в Азасской пещере.

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети», — написал Тулеев в Instagram. Он рассказал, что вместе с главой Таштагольского района решил таким образом привлекать туристов в Горную Шорию.

«Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но конечно потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь. Как уж там Макута выкручивался — не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался», — признался Тулеев.

По словам Тулеева, легенды об обитающем в горах Шории снежном человеке он слышал давно. Он сам приезжал в Азасскую пещеру, но глубоко в нее не забирался.

«Впечатляет, конечно, вокруг лед, камни выступают, но не уютно. Кажется, что свод пещеры на тебя падает. Как положено, в пещере разожгли костер, руками раздирали мясо, косили под первобытных. Конечно, все это не на сухую», — вспомнил экс-глава.