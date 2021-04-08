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Раскрыта тайна загадочных марсианских «пауков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Планетологи успешно воссоздали в лабораторных условиях знаменитых марсианских «пауков» — эти огромные фигуры на поверхности Красной планеты неоднократно попадались ученым на спутниковых снимках.

Похожие на пауков структуры снял на южном полюсе Марса орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Их размеры порой достигают километра, пишет Live Science. Исследователи долгое время ломали голову над природой таких объектов.

В результате ученым удалось экспериментально доказать, что паукообразные фигуры на поверхности представляют собой следы выхода паров углекислого газа из трещин в полярных льдах.

В ходе экспериментов специалисты взяли пластины сухого льда и сымитировали марсианскую атмосферу и грунт Красной планеты. После этого они стали поднимать и опускать на грунт пластины — когда холодный лед касался более теплой почвы, то мгновенно превращался в газ.

Такой процесс называется сублимацией, он широко распространен на Земле. Узоры в виде пауков появляются в ходе прямого преобразования сухого льда из твердого состояния в газ. При этом на Марсе этот процесс особенно активен весной, когда грунт нагревается Солнцем особенно сильно.

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